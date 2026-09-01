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AGENDA · Saint-Andiol

Journées Européennes du Patrimoine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Andiol

samedi 19 septembre 2026 · Place du Maréchal de Lattre de Tassigny · Saint-Andiol

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
Adresse
Musée Jean Moulin de Saint Andiol
Ville
13670 Saint-Andiol
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Andiol

Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Saint-Andiol.
Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront au Musée Jean Moulin et dans le village.

Samedi 19 septembre
– Visite libre et gratuite du Musée Jean Moulin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
– Jeux de Piste pour les enfants de 9 à 12 ans au Musée Jean Moulin et dans le village.
– Visite guidée du village par l’Association du Patrimoine, à 10h et à 15h.

Dimanche 20 septembre
– Visite libre et gratuite du musée Jean Moulin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
– Halle Jouve à 10h atelier de démonstration de la radio utilisée pendant la résistance, animé par Monsieur Thierry LUBAN (à partir de 7 / 8 ans).
– Jeux de Piste pour les enfants de 9 à 12 ans au Musée Jean Moulin et dans le village.
– Visite guidée du village par l’Association du Patrimoine, à 10h et à 15h.

Réservation obligatoire pour les visites guidées et les ateliers à l’Office de Tourisme.   .

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95  office.tourisme@st-andiol.fr

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English :

European Heritage Days 2026 in Saint-Andiol.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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