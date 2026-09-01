Journées Européennes du Patrimoine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Andiol
samedi 19 septembre 2026 · Place du Maréchal de Lattre de Tassigny · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
Journées Européennes du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Saint-Andiol.
Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront au Musée Jean Moulin et dans le village.
Samedi 19 septembre
– Visite libre et gratuite du Musée Jean Moulin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
– Jeux de Piste pour les enfants de 9 à 12 ans au Musée Jean Moulin et dans le village.
– Visite guidée du village par l’Association du Patrimoine, à 10h et à 15h.
Dimanche 20 septembre
– Visite libre et gratuite du musée Jean Moulin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
– Halle Jouve à 10h atelier de démonstration de la radio utilisée pendant la résistance, animé par Monsieur Thierry LUBAN (à partir de 7 / 8 ans).
– Jeux de Piste pour les enfants de 9 à 12 ans au Musée Jean Moulin et dans le village.
– Visite guidée du village par l’Association du Patrimoine, à 10h et à 15h.
Réservation obligatoire pour les visites guidées et les ateliers à l’Office de Tourisme. .
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95 office.tourisme@st-andiol.fr
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English :
European Heritage Days 2026 in Saint-Andiol.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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