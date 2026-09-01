Journées Européennes du Patrimoine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Andiol

Informations pratiques

Saint-Andiol

Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Saint-Andiol.

Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront au Musée Jean Moulin et dans le village.



Samedi 19 septembre

– Visite libre et gratuite du Musée Jean Moulin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

– Jeux de Piste pour les enfants de 9 à 12 ans au Musée Jean Moulin et dans le village.

– Visite guidée du village par l’Association du Patrimoine, à 10h et à 15h.



Dimanche 20 septembre

– Visite libre et gratuite du musée Jean Moulin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

– Halle Jouve à 10h atelier de démonstration de la radio utilisée pendant la résistance, animé par Monsieur Thierry LUBAN (à partir de 7 / 8 ans).

– Jeux de Piste pour les enfants de 9 à 12 ans au Musée Jean Moulin et dans le village.

– Visite guidée du village par l’Association du Patrimoine, à 10h et à 15h.



Réservation obligatoire pour les visites guidées et les ateliers à l’Office de Tourisme. .

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Musée Jean Moulin de Saint Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95 office.tourisme@st-andiol.fr

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English :

European Heritage Days 2026 in Saint-Andiol.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence