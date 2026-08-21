Musée Jean Moulin, Place du Maréchal Lattre de Tassigny, Saint-Andiol

Informations pratiques

Musée Jean Moulin 19 et 20 septembre Place du Maréchal Lattre de Tassigny Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre :

Visite libre et gratuite du Musée Jean Moulin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Jeux de Piste pour les enfants de 9 à 12 ans au Musée Jean Moulin et dans le village.

Visite guidée du village par l’Association du Patrimoine, à 10h et à 15h.

Dimanche 20 septembre :

Visite libre et gratuite du Musée Jean Moulin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Halle Jouve à 10h : atelier de démonstration de la radio utilisée pendant la résistance, animé par Monsieur Thierry LUBAN (à partir de 7 / 8 ans).

Jeux de Piste pour les enfants de 9 à 12 ans au Musée Jean Moulin et dans le village.

Visite guidée du village par l’Association du Patrimoine, à 10h et à 15h.

Réservation obligatoire pour les visites guidées et les ateliers : Office de Tourisme 04 90 95 48 95

Place du Maréchal Lattre de Tassigny 13670 SAINT-ANDIOL Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 95 48 95 https://www.saint-andiol.fr/musee-jean-moulin Le Musée Jean Moulin donne à ses visiteurs l’ensemble des clés permettant de comprendre, de façon interactive, le parcours d’une vie : une histoire née en Provence, avant d’emprunter des voies nationales et européennes, au service d’idéaux humanistes jusqu’au sacrifice ultime.

– Dans un bâtiment historique, jadis école communale où Jean Moulin fut élève

– Plus de 200m² d’exposition

– 200 photos rares, archives, objets d’époque et films

– Des vidéos pédagogiques

– Reconstitution avec effets sonores et visuels de la carlingue de l’avion qui a parachuté Jean Moulin près de Saint Andiol le 2 janvier 1942

– Visite guidée possible sur demande pour les groupes uniquement

– Ateliers pédagogiques sur demande pour les groupes scolaires

– Audioguides en français, anglais et espagnol disponibles Accessible en fauteuil roulant – Parking gratuit

Samedi 19 septembre :

©mairie