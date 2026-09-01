Vide-grenier du S.A.O. Saint-Andiol
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
Vide-grenier du S.A.O.
Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 5h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 05:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide-greniers organisé par l’association Saint-Andiol Olympique, le dimanche 13 septembre.
Le Saint-Andiol Olympique vous donne rendez-vous le dimanche 13 septembre 2026 pour son grand Vide-Grenier dans le cadre verdoyant du Parc du Château.
✨ Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis et soutenir le club !
Restauration & Buvette sur place toute la journée
⏰ Ouverture exposants dès 5 h 30 Ouverture visiteurs dès 7 h 30
Tarifs emplacements 10 € pour les résidents de Saint-Andiol, 15 € pour les exposants extérieurs
Pour suivre toutes nos actualités et infos @SAINTANDIOLOLYMPIQUE .
Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 91 84 19
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English :
A yard sale organized by the Saint-Andiol Olympique association on Sunday, September 13.
L’événement Vide-grenier du S.A.O. Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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