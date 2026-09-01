Informations pratiques

Saint-Andiol

Vide-grenier du S.A.O.

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 5h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 05:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vide-greniers organisé par l’association Saint-Andiol Olympique, le dimanche 13 septembre.

Le Saint-Andiol Olympique vous donne rendez-vous le dimanche 13 septembre 2026 pour son grand Vide-Grenier dans le cadre verdoyant du Parc du Château.

✨ Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis et soutenir le club !



Restauration & Buvette sur place toute la journée



⏰ Ouverture exposants dès 5 h 30 Ouverture visiteurs dès 7 h 30



Tarifs emplacements 10 € pour les résidents de Saint-Andiol, 15 € pour les exposants extérieurs



Pour suivre toutes nos actualités et infos @SAINTANDIOLOLYMPIQUE .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 91 84 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A yard sale organized by the Saint-Andiol Olympique association on Sunday, September 13.

L’événement Vide-grenier du S.A.O. Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence