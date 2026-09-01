Bodega du S.A.O. le 25 septembre Parc du Château Saint-Andiol
vendredi 25 septembre 2026 · Parc du Château · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
Bodega du S.A.O. le 25 septembre
Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 20h.
A partir de 20 h. Parc du Château Halle Jouve Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Bodega organisée par le S.A.O. le 25 septembre
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À partir de 20H Vendredi 25 Septembre
Halle Jouve (à côté du Château)
Ambiance garantie avec DJ MENIWAVE aux platines pour vous faire danser toute la nuit !
Restauration et buvette sur place. Et bonne nouvelle la CB est acceptée !
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Parc du Château Halle Jouve Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Wine Tasting Event Organized by the S.A.O. on September 25
L’événement Bodega du S.A.O. le 25 septembre Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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