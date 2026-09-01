Bodega du S.A.O. le 25 septembre Parc du Château Saint-Andiol

Informations pratiques

Saint-Andiol

Bodega du S.A.O. le 25 septembre

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 20h.

A partir de 20 h. Parc du Château Halle Jouve Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Bodega organisée par le S.A.O. le 25 septembre

⚽️ SAINT-ANDIOL OLYMPIQUE fête ses 100 ans et vous invite à une BODEGA exceptionnelle pour marquer le coup !

Rejoignez-nous pour une soirée mémorable

À partir de 20H Vendredi 25 Septembre

Halle Jouve (à côté du Château)



Ambiance garantie avec DJ MENIWAVE aux platines pour vous faire danser toute la nuit !



Restauration et buvette sur place. Et bonne nouvelle la CB est acceptée !



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Parc du Château Halle Jouve Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Wine Tasting Event Organized by the S.A.O. on September 25

L’événement Bodega du S.A.O. le 25 septembre Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence