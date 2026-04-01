Bourse aux antiquités militaires Salle des congrès Saint-Junien
Bourse aux antiquités militaires Salle des congrès Saint-Junien dimanche 26 avril 2026.
Saint-Junien
Bourse aux antiquités militaires
Salle des congrès Allée du Chatelard Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Passionnés d’histoire et de militaires, ne manquez pas la 15ᵉ édition de la Bourse aux Antiquités Militaires organisée par l’Association Sportive de Tir de Saint-Junien !
Au programme achats, ventes, échanges d’objets authentiques armes anciennes, uniformes, décorations, insignes, coiffures, sans oublier la chasse, la librairie spécialisée et bien plus encore ! Une véritable plongée dans l’histoire, ponctuée d’animations pour tous.
Envie d’une pause gourmande ? Buvette et repas sur place. Venez chiner, découvrir et partager votre passion dans une ambiance conviviale !
Inscription obligatoire pour les exposants. .
Salle des congrès Allée du Chatelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 57 84 36 astirstjunien@gmail.com
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English : Bourse aux antiquités militaires
L’événement Bourse aux antiquités militaires Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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