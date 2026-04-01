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Bourse aux antiquités militaires Salle des congrès Saint-Junien

Bourse aux antiquités militaires Salle des congrès Saint-Junien

Bourse aux antiquités militaires Salle des congrès Saint-Junien dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle des congrès

Adresse : Allée du Chatelard

Ville : 87200 Saint-Junien

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Saint-Junien

Bourse aux antiquités militaires

Salle des congrès Allée du Chatelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Passionnés d’histoire et de militaires, ne manquez pas la 15ᵉ édition de la Bourse aux Antiquités Militaires organisée par l’Association Sportive de Tir de Saint-Junien !
Au programme achats, ventes, échanges d’objets authentiques armes anciennes, uniformes, décorations, insignes, coiffures, sans oublier la chasse, la librairie spécialisée et bien plus encore ! Une véritable plongée dans l’histoire, ponctuée d’animations pour tous.
Envie d’une pause gourmande ? Buvette et repas sur place. Venez chiner, découvrir et partager votre passion dans une ambiance conviviale !
Inscription obligatoire pour les exposants.   .

Salle des congrès Allée du Chatelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 57 84 36  astirstjunien@gmail.com

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English : Bourse aux antiquités militaires

L’événement Bourse aux antiquités militaires Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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