Parrainage pour l’orgue Concert d’ouverture Place Deffuas Saint-Junien
Parrainage pour l’orgue Concert d’ouverture Place Deffuas Saint-Junien dimanche 26 avril 2026.
Saint-Junien
Parrainage pour l’orgue Concert d’ouverture
Place Deffuas Halle aux Grains Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Dans le cadre de l’ouverture du parrainage pour l’orgue de la collégiale, l’association Les Harmoniques propose un concert autour de l’univers de Johann Sebastian Bach.
Au programme bande de hautbois, orgue, flûte traversière, hautbois, violoncelle baroque et basse continue à l’orgue.
L’instrument sera également présenté par Quentin Blumenroeder, facteur d’orgue.
Renseignements auprès de l’Association Les Harmoniques. .
Place Deffuas Halle aux Grains Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr
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English : Parrainage pour l’orgue Concert d’ouverture
L’événement Parrainage pour l’orgue Concert d’ouverture Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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