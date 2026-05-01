Bourse aux antiquités militaires Gymnase de l’Espérance Saint-Quay-Portrieux
Bourse aux antiquités militaires Gymnase de l’Espérance Saint-Quay-Portrieux dimanche 24 mai 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Bourse aux antiquités militaires
Gymnase de l’Espérance 9 rue Commandant Le Conniat Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Bourse aux antiquités militaires, gymnase de l’Espérance. Venez vendre, échanger, découvrir et acquérir des pièces rares et historiques. 3€ l’entrée et gratuit pour les moins de 14 ans. Petite restauration sur place. .
Gymnase de l’Espérance 9 rue Commandant Le Conniat Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 34 30 19
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L’événement Bourse aux antiquités militaires Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-05-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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