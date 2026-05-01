Bourse aux antiquités militaires Gymnase de l’Espérance Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Bourse aux antiquités militaires

Gymnase de l’Espérance 9 rue Commandant Le Conniat Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Bourse aux antiquités militaires, gymnase de l’Espérance. Venez vendre, échanger, découvrir et acquérir des pièces rares et historiques. 3€ l’entrée et gratuit pour les moins de 14 ans. Petite restauration sur place. .

Gymnase de l’Espérance 9 rue Commandant Le Conniat Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 34 30 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse aux antiquités militaires Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-05-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme