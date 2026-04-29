Stage de voile habitable découverte saint quay portrieux Saint-Quay-Portrieux
Stage de voile habitable découverte saint quay portrieux Saint-Quay-Portrieux mardi 26 mai 2026.
Stage de voile habitable découverte saint quay portrieux Saint-Quay-Portrieux 26 – 29 mai Tarif: 100 euros licenciés FFSU, 115 euros pour les non licenciés.
Stage de voile habitable organisé par l’ASUB (AS St Brieuc) et ouvert aux étudiants rennais
Un stage de découverte de la **voile habitable** est proposé par l’ASUB et **ouvert aux étudiants de St Brieuc et de Rennes.**
Lieu : St Quay Portrieux
**Du 26 au 29 mai**.
28 places
**Tarif**: 100 euros licenciés FFSU, 115 euros pour les non licenciés.
Le paiement est demandé au moment de l’inscription, afin de valider sa place au stage.
**Inscriptions à partir du mardi 24 mars à 13h sur** [**votre espace siuaps**](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T18:00:00.000+02:00
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https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php
saint quay portrieux saint quay portrieux Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor
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