Soirée antillaise au restaurant du Kasino Kasino Saint-Quay-Portrieux
Soirée antillaise au restaurant du Kasino Kasino Saint-Quay-Portrieux vendredi 22 mai 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Soirée antillaise au restaurant du Kasino
Kasino 6 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22
L’association Arpège des Arts organise un dîner concert aux saveurs des Antilles, au Kasino animé par le groupe Sapotille. Ambiance des îles colorée et festive garantie, tarif 35€. Réservations au Kasino ou par téléphone 02 96 70 40 36. .
Kasino 6 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 90 03 67 83
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L’événement Soirée antillaise au restaurant du Kasino Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-05-11 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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