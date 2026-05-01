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Soirée antillaise au restaurant du Kasino Kasino Saint-Quay-Portrieux

Soirée antillaise au restaurant du Kasino Kasino Saint-Quay-Portrieux vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Kasino

Adresse : 6 Boulevard du Général de Gaulle

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Soirée antillaise au restaurant du Kasino

Kasino 6 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :
2026-05-22

L’association Arpège des Arts organise un dîner concert aux saveurs des Antilles, au Kasino animé par le groupe Sapotille. Ambiance des îles colorée et festive garantie, tarif 35€. Réservations au Kasino ou par téléphone 02 96 70 40 36.   .

Kasino 6 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 90 03 67 83 

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English :

L’événement Soirée antillaise au restaurant du Kasino Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-05-11 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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