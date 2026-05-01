Saint-Quay-Portrieux

Vide Grenier Notre Dame de la Ronce

Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Comme chaque année, l’APEL de l’École Notre Dame de la Ronce organise son vide-greniers place de Verdun. Restauration et buvette à disposition. .

Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 76 36 18

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English :

L’événement Vide Grenier Notre Dame de la Ronce Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-05-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme