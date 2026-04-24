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Les Printemps du Port Rue Georges Clémenceau Saint-Quay-Portrieux

Les Printemps du Port Rue Georges Clémenceau Saint-Quay-Portrieux dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Rue Georges Clémenceau

Adresse : Rue George Clémenceau

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Les Printemps du Port

Rue Georges Clémenceau Rue George Clémenceau Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Les Printemps du port sont de retour !

Au programme de cette journée marché des créateurs avec plus de 50 exposants, concert, tombola et concours de Pop Pop.

Aux Jardins du Portrieux. Ouvert à tous. Entrée libre.

Et comme chaque année, un bon cochon grillé vous est proposé, pensez à réserver. Des bulletins pour réserver le repas seront bientôt disponibles dans les commerces ou par demande par mail à comite.portrieux@gmail.com .   .

Rue Georges Clémenceau Rue George Clémenceau Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 32 82 80 

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English :

L’événement Les Printemps du Port Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-24 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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