Les Printemps du Port Rue Georges Clémenceau Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Les Printemps du Port

Rue Georges Clémenceau Rue George Clémenceau Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Les Printemps du port sont de retour !

Au programme de cette journée marché des créateurs avec plus de 50 exposants, concert, tombola et concours de Pop Pop.

Aux Jardins du Portrieux. Ouvert à tous. Entrée libre.

Et comme chaque année, un bon cochon grillé vous est proposé, pensez à réserver. Des bulletins pour réserver le repas seront bientôt disponibles dans les commerces ou par demande par mail à comite.portrieux@gmail.com . .

Rue Georges Clémenceau Rue George Clémenceau Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 32 82 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Printemps du Port Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-24 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme