Saint-Quay-Portrieux

La fête de l’estampe 2026

87 boulevard du Maréchal Foch Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 09:30:00

fin : 2026-05-31 19:30:00

Date(s) :

2026-05-19

La fête de l’estampe 2026 Talents locaux, éclat national

Autour du 26 mai 2026, la 14e édition de la Fête de l’estampe s’annonce comme un temps

fort culturel dans la région. Porté par les acteurs locaux, l’événement propose un

programme riche qui met à l’honneur les artistes du territoire et la vitalité d’un art aux

racines anciennes, mais résolument actuel.

Que vous soyez déjà passionné ou simplement curieux, de nombreuses propositions vous

attendent près de chez vous expositions, démonstrations de techniques, ateliers

participatifs et moments d’échange avec les artistes. C’est l’occasion idéale de découvrir

l’estampe de l’intérieur, de comprendre ses gestes et d’explorer toute sa créativité, tout en

soutenant la scène artistique locale.

De la gravure à la lithographie, en passant par la sérigraphie, la Fête de l’estampe 2026

invite à plonger dans un univers en constante réinvention. Un rendez-vous à ne pas

manquer pour toutes celles et ceux qui aiment l’art vivant, accessible et proche des

territoires.

A Saint-Quay-Portrieux du 19 au 31 mai

L’INVENTEUR QUI GRAVE Jean-Michel Adrien MESMIN

Exposition gratuite

Sur réservation

Initiation linogravure (2h) 30 € , cours (3h) 40 €, stage (4 sessions de 3h) 120 €. .

87 boulevard du Maréchal Foch Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 85 34 29

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English :

L’événement La fête de l’estampe 2026 Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme