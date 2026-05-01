La fête de l’estampe 2026 Saint-Quay-Portrieux
La fête de l’estampe 2026 Saint-Quay-Portrieux mardi 19 mai 2026.
Saint-Quay-Portrieux
La fête de l’estampe 2026
87 boulevard du Maréchal Foch Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 09:30:00
fin : 2026-05-31 19:30:00
Date(s) :
2026-05-19
La fête de l’estampe 2026 Talents locaux, éclat national
Autour du 26 mai 2026, la 14e édition de la Fête de l’estampe s’annonce comme un temps
fort culturel dans la région. Porté par les acteurs locaux, l’événement propose un
programme riche qui met à l’honneur les artistes du territoire et la vitalité d’un art aux
racines anciennes, mais résolument actuel.
Que vous soyez déjà passionné ou simplement curieux, de nombreuses propositions vous
attendent près de chez vous expositions, démonstrations de techniques, ateliers
participatifs et moments d’échange avec les artistes. C’est l’occasion idéale de découvrir
l’estampe de l’intérieur, de comprendre ses gestes et d’explorer toute sa créativité, tout en
soutenant la scène artistique locale.
De la gravure à la lithographie, en passant par la sérigraphie, la Fête de l’estampe 2026
invite à plonger dans un univers en constante réinvention. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour toutes celles et ceux qui aiment l’art vivant, accessible et proche des
territoires.
A Saint-Quay-Portrieux du 19 au 31 mai
L’INVENTEUR QUI GRAVE Jean-Michel Adrien MESMIN
Exposition gratuite
Sur réservation
Initiation linogravure (2h) 30 € , cours (3h) 40 €, stage (4 sessions de 3h) 120 €. .
87 boulevard du Maréchal Foch Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 85 34 29
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English :
L’événement La fête de l’estampe 2026 Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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