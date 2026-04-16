Informations pratiques

Rhinau

Bourse aux fournitures scolaires et vêtements

5 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Première bourse aux fournitures scolaires, vêtements et affaires de sport.

Première bourse aux fournitures scolaires, vêtements et affaires de sport.

Venez faire de bonnes affaires pour la rentrée ou donner une seconde vie à vos articles. Petite restauration sur place. .

5 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 87 05 53 sandy.bleu@hotmail.fr

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English :

First school supplies, clothing, and sports equipment swap meet.

L’événement Bourse aux fournitures scolaires et vêtements Rhinau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Grand Ried