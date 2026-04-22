Informations pratiques

Rhinau

Fêtes des bateliers Mini-régate

rue des Chanoines Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Qui a dit qu’il fallait une mer et des bateaux à moteur pour participer à une régate? Découvrez les petits bateaux fait par des grands et petits enfants, qui s’affrontent sur le Brunnwasser.

Des bateaux sans moteurs (max. 50cm de long) réalisés par des amateurs de 3 à 99 ans, s’affronteront lors de la mini régate .

Dépose de vos embarcations à partir d’une barque de départ, puis place à la compétition entre les concurrents. En laissant dériver vos navires à la vitesse du courant du brunwasser, vous pourrez suivre votre parcours le long de la rive, au rythme de l’eau sur une longueur d’environ 400 mètres, jusqu’à la prochaine barque arrivée.

Sans inscriptions Buvette et petite restauration sur place installation d’un mini golf pour plus d’amusement. .

rue des Chanoines Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace

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English :

Who says you need a sea and motor boats to participate in a regatta? Discover the small boats made by big and small children, which compete on the Brunnwasser.

L’événement Fêtes des bateliers Mini-régate Rhinau a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried