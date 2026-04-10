Fête des bateliers promenade en barque Rhinau
Fête des bateliers promenade en barque Rhinau dimanche 2 août 2026.
Rhinau
Fête des bateliers promenade en barque
rue du l’étang Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 21:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Promenade en barque pour la famille sur le Brunnwasser et de très nombreuses animations, des expositions et des jeux pour tous !
Promenades en barque à fond plat sur la rivière phréatique Brunnwasser .
Animations autour de l’eau tout au long de la journée.
Restauration Buvette Glaces
Jeux en bois
Démonstration de pêche
Exposition 2 CV, savons, miel, orpaillage, sculpteur bois
Tartes flambées le soir .
rue du l’étang Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace
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English :
Family boat trip on the Brunnwasser and many activities, exhibitions and games for all!
L’événement Fête des bateliers promenade en barque Rhinau a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Grand Ried
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