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Fête des bateliers promenade en barque Rhinau

Fête des bateliers promenade en barque Rhinau dimanche 2 août 2026.

Adresse : rue du l'étang

Ville : 67860 Rhinau

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rhinau

Fête des bateliers promenade en barque

rue du l’étang Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Promenade en barque pour la famille sur le Brunnwasser et de très nombreuses animations, des expositions et des jeux pour tous !
Promenades en barque à fond plat sur la rivière phréatique Brunnwasser . 
Animations autour de l’eau tout au long de la journée. 
Restauration Buvette Glaces
Jeux en bois
Démonstration de pêche
Exposition 2 CV, savons, miel, orpaillage, sculpteur bois
Tartes flambées le soir   .

rue du l’étang Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96  rhinau@grandried.alsace

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English :

Family boat trip on the Brunnwasser and many activities, exhibitions and games for all!

L’événement Fête des bateliers promenade en barque Rhinau a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Grand Ried

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