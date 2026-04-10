Rhinau

Fête des bateliers promenade en barque

rue du l’étang Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Promenade en barque pour la famille sur le Brunnwasser et de très nombreuses animations, des expositions et des jeux pour tous !

Promenades en barque à fond plat sur la rivière phréatique Brunnwasser .

Animations autour de l’eau tout au long de la journée.

Restauration Buvette Glaces

Jeux en bois

Démonstration de pêche

Exposition 2 CV, savons, miel, orpaillage, sculpteur bois

Tartes flambées le soir .

rue du l’étang Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace

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English :

Family boat trip on the Brunnwasser and many activities, exhibitions and games for all!

L’événement Fête des bateliers promenade en barque Rhinau a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Grand Ried