Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée folklorique alsacienne Rhinau

Soirée folklorique alsacienne Rhinau mercredi 5 août 2026.

Adresse : 1 rue du Rhin

Ville : 67860 Rhinau

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rhinau

Soirée folklorique alsacienne

1 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Découverte des traditions et du folklore alsacien
Soirée avec le groupe folklorique les Deckeleklopfer de Rhinau. Des danses alsaciennes, des costumes variés et des légendes d’Alsace. Possibilité de se restaurer (assiette de charcuterie et crudités)   .

1 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96  rhinau@grandried.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery of Alsatian traditions and folklore

L’événement Soirée folklorique alsacienne Rhinau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Rhinau (Bas-Rhin)