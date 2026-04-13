Soirée folklorique alsacienne Rhinau
Soirée folklorique alsacienne Rhinau mercredi 5 août 2026.
Rhinau
Soirée folklorique alsacienne
1 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découverte des traditions et du folklore alsacien
Soirée avec le groupe folklorique les Deckeleklopfer de Rhinau. Des danses alsaciennes, des costumes variés et des légendes d’Alsace. Possibilité de se restaurer (assiette de charcuterie et crudités) .
1 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace
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English :
Discovery of Alsatian traditions and folklore
L’événement Soirée folklorique alsacienne Rhinau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Ried
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