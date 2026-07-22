Bourse aux instruments Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Informations pratiques

Royan

Bourse aux instruments

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts et ses alentours Royan Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

par exposant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-16

Vous souhaitez vendre ou acheter un instrument de musique ?

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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts et ses alentours Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 39 24 33 apemr17@free.fr

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English :

Are you looking to buy or sell a musical instrument?

L’événement Bourse aux instruments Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan