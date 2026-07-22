Bourse aux instruments Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
mercredi 9 septembre 2026 · Conservatoire de musique Besançon Gachet · Royan
Informations pratiques
Royan
Bourse aux instruments
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts et ses alentours Royan Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
par exposant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-16
Vous souhaitez vendre ou acheter un instrument de musique ?
.
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts et ses alentours Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 39 24 33 apemr17@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you looking to buy or sell a musical instrument?
L’événement Bourse aux instruments Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Atelier jeune photographe Cyanotype rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 22 juillet 2026
- Un Violon sur le Sable Royan 23 juillet 2026
- Atelier famille jeune bâtisseur Châteaux de sable rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 23 juillet 2026
- Un Violon sur la Ville À chacun son court avec Yvan Cassar, Marco Poingt et Alex Jaffray Garden Tennis Royan 23 juillet 2026
- Atelier Décore ton éventail Musée Royan 24 juillet 2026