Bourse aux Jouets du Collectif Caritatif du Canton La Tremblade Rue du Marché Arvert

Arvert

Bourse aux Jouets du Collectif Caritatif du Canton La Tremblade

Rue du Marché La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vente de Jouets au profit des défavorisé(e)s du Canton organisée par le Collectif Caritatif du Canton de La Tremblade (CCCLT)

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Rue du Marché La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 40 85 76

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English :

Toy sale to benefit the Canton’s underprivileged organized by the Collectif Caritatif du Canton de La Tremblade (CCCLT)

L’événement Bourse aux Jouets du Collectif Caritatif du Canton La Tremblade Arvert a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique