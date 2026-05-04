Bourse aux Jouets du Collectif Caritatif du Canton La Tremblade Rue du Marché Arvert
Bourse aux Jouets du Collectif Caritatif du Canton La Tremblade Rue du Marché Arvert dimanche 5 juillet 2026.
Arvert
Bourse aux Jouets du Collectif Caritatif du Canton La Tremblade
Rue du Marché La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vente de Jouets au profit des défavorisé(e)s du Canton organisée par le Collectif Caritatif du Canton de La Tremblade (CCCLT)
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Rue du Marché La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 40 85 76
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English :
Toy sale to benefit the Canton’s underprivileged organized by the Collectif Caritatif du Canton de La Tremblade (CCCLT)
L’événement Bourse aux Jouets du Collectif Caritatif du Canton La Tremblade Arvert a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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