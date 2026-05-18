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Gala de danse de l’ALT Humana Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Gala de danse de l’ALT Humana Salles des Fêtes d’Arvert Arvert samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salles des Fêtes d'Arvert

Adresse : Place Jacques Lacombe

Ville : 17530 Arvert

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 7

Arvert

Gala de danse de l’ALT Humana

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05

L’Association de danse ALT a le plaisir de vous présenter son nouveau spectacle de fin d’année Humana ! Une création chorégraphique imaginée par les professeurs Mélanie Lafferrère, Marianne Zambotti et Maxime Fleurieau.
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 65 07 35 

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English :

The ALT Dance Association is delighted to present its new end-of-year show: Humana ! A choreographic creation imagined by teachers Mélanie Lafferrère, Marianne Zambotti and Maxime Fleurieau.

L’événement Gala de danse de l’ALT Humana Arvert a été mis à jour le 2026-05-18 par Royan Atlantique

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