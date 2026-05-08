Concert Rock and Folk Celtico Maritime au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Concert Rock and Folk Celtico Maritime au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Salles des Fêtes d’Arvert Arvert samedi 11 juillet 2026.
Arvert
Concert Rock and Folk Celtico Maritime au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Organisée par l’association Un Patrimoine en Partage, 100% des bénéfices iront à la rénovation de l’Église Saint-Étienne !
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 01 22 12
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English :
Organized by the association Un Patrimoine en Partage, 100% of the profits will go to the renovation of Saint-Étienne Church!
L’événement Concert Rock and Folk Celtico Maritime au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Arvert a été mis à jour le 2026-05-05 par Royan Atlantique
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