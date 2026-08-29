Bourse aux jouets et vide dressing Rignac
dimanche 14 mars 2027 · Rignac
Informations pratiques
Rignac
Bourse aux jouets et vide dressing
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-03-14
fin : 2027-03-14
Date(s) :
2027-03-14
A partir de 9h jusqu’à 17h à l’Espace André Jarlan à Rignac.
Bourse aux jouets et vide-dressing (vêtements enfants ou adultes) organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph et du collège Jeanne d’Arc de Rignac. .
52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie
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English :
From 9 a.m. to 5 p.m. at the Espace André Jarlan in Rignac.
L’événement Bourse aux jouets et vide dressing Rignac a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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