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AGENDA · Rignac

Bourse aux jouets et vide dressing Rignac

dimanche 14 mars 2027 · Rignac

Bourse aux jouets et vide dressing Rignac

Informations pratiques

Début
dimanche 14 mars 2027
Fin
dimanche 14 mars 2027
Adresse
52 place André Jarlan
Ville
12390 Rignac
Département
Aveyron
Tarif

Rignac

Bourse aux jouets et vide dressing

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-03-14
fin : 2027-03-14

Date(s) :
2027-03-14

A partir de 9h jusqu’à 17h à l’Espace André Jarlan à Rignac.
Bourse aux jouets et vide-dressing (vêtements enfants ou adultes) organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph et du collège Jeanne d’Arc de Rignac.   .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie  

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English :

From 9 a.m. to 5 p.m. at the Espace André Jarlan in Rignac.

L’événement Bourse aux jouets et vide dressing Rignac a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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