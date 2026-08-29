Informations pratiques

Rignac

Bourse aux jouets et vide dressing

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-03-14

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-14

A partir de 9h jusqu’à 17h à l’Espace André Jarlan à Rignac.

Bourse aux jouets et vide-dressing (vêtements enfants ou adultes) organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph et du collège Jeanne d’Arc de Rignac. .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie

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English :

From 9 a.m. to 5 p.m. at the Espace André Jarlan in Rignac.

L’événement Bourse aux jouets et vide dressing Rignac a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)