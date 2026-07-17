Exposition photos argentiques de classe internationale, OSP – Musée de technologies anciennes, Rignac

Informations pratiques

Exposition photos argentiques de classe internationale 18 – 20 septembre OSP – Musée de technologies anciennes Aveyron

Gratuit. Photos interdites. Limité à 20 personnes simultanées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée OSP de Rignac présente une sélection exceptionnelle d’une vingtaine de photographies majeures issues de la collection de l’Association Martín Chambi, accompagnées de plusieurs œuvres complémentaires.

Cette exposition inédite à Rignac est rendue possible grâce aux liens privilégiés entretenus par le musée avec les héritiers du photographe.

Né à Coasa, au Pérou, en 1891 et mort à Cusco en 1973, Martín Chambi fut un pionnier de la photographie péruvienne et l’un des premiers grands photographes autochtones à connaître une reconnaissance internationale. Son héritage quechua lui permit de porter sur le monde andin un regard sensible et profond, donnant à ses modèles une dignité rarement représentée à son époque.

Formé à Arequipa auprès du photographe Max T. Vargas, il s’installa à Cusco en 1920 et y ouvrit son propre studio. Il documenta alors la ville, ses habitants, les paysages et les traditions andines, dans une approche à la fois documentaire et artistique.

Tout au long de sa carrière, Martín Chambi réalisa des portraits de paysans, d’artisans, de communautés autochtones et de membres de l’élite de Cusco. Il photographia également le Machu Picchu, contribuant à faire connaître le site dans le monde entier, ainsi que plusieurs événements historiques, comme le tremblement de terre de Cusco en 1950 ou l’arrivée de l’aviation dans la ville.

Son œuvre comprend environ 40 000 négatifs, aujourd’hui conservés et valorisés par l’Association Martín Chambi. Fondée en 2019 par les héritiers du photographe, cette association œuvre à la sauvegarde de son fonds, de son atelier et de son patrimoine matériel à Cusco.

Le 5 novembre 2019, l’œuvre de Martín Chambi a été reconnue comme patrimoine culturel de la Nation péruvienne. Cette distinction a permis de renforcer les actions de conservation, de catalogage et de diffusion de son travail, ainsi que les projets de création d’un musée et d’un centre culturel dédiés à son œuvre.

À travers cette exposition, le musée OSP invite à découvrir un photographe majeur, dont le regard a profondément marqué l’histoire de la photographie et la construction de l’identité visuelle du Pérou.

OSP – Musée de technologies anciennes 6 place du Foirail, 12390 Rignac Rignac 12390 Aveyron Occitanie 06 08 96 54 13 http://www.osp-rignac.fr Sur une superficie de 250 m2, vous pourrez découvrir une exposition de 200 objets de la vie quotidienne entre 1850 et 1950, dont la plupart sont en parfait état de fonctionnement. Nos guides seront présents pour vous proposer des démonstrations interactives. De plus, nous organisons des ateliers pour une expérience encore plus immersive. Grand parking.

Exposition d’un extrait de 20 Photographie majeures de la collection de l’association Martin Chambi et quelques mineures. C’est grace à des relations personnelles du musée de Rignac OSP avec les de à…