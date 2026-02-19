Festival Rencontres de Rignac journée du 15 août église Saint Germain Rignac samedi 15 août 2026.

Rignac

Festival Rencontres de Rignac journée du 15 août

église Saint Germain Petit Rignac Café Rignac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert de musique Baroque à l'église avec Anthea Pichanick, mezzo-soprano et Clara Fellmann, violoncelle

Concert de musique Baroque à l'église avec Anthea Pichanick, mezzo-soprano et Clara Fellmann, violoncelle. Apéritif offert au Petit Rignac Café

Spectacle marionnettes gratuit " Liaison gigogne " à partir de 3 ans avec goûter pour les petits (et les grands)

Soirée Bal’roque au Petit Rignac Café ! Le temps d’une soirée, venez remonter les siècles pour revivre la splendeur des bals de la Renaissance

Réservation conseillée

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église Saint Germain Petit Rignac Café Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 67 39 55 06

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English :

Baroque music concert at the church with Anthea Pichanick, mezzo-soprano and Clara Fellmann, cello

L’événement Festival Rencontres de Rignac journée du 15 août Rignac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne