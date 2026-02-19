Festival Rencontres de Rignac journée du 15 août église Saint Germain Rignac
Festival Rencontres de Rignac journée du 15 août église Saint Germain Rignac samedi 15 août 2026.
Rignac
Festival Rencontres de Rignac journée du 15 août
église Saint Germain Petit Rignac Café Rignac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert de musique Baroque à l'église avec Anthea Pichanick, mezzo-soprano et Clara Fellmann, violoncelle
Concert de musique Baroque à l'église avec Anthea Pichanick, mezzo-soprano et Clara Fellmann, violoncelle. Apéritif offert au Petit Rignac Café
Spectacle marionnettes gratuit " Liaison gigogne " à partir de 3 ans avec goûter pour les petits (et les grands)
Soirée Bal’roque au Petit Rignac Café ! Le temps d’une soirée, venez remonter les siècles pour revivre la splendeur des bals de la Renaissance
Réservation conseillée
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église Saint Germain Petit Rignac Café Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 67 39 55 06
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English :
Baroque music concert at the church with Anthea Pichanick, mezzo-soprano and Clara Fellmann, cello
L’événement Festival Rencontres de Rignac journée du 15 août Rignac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
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