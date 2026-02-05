Les Rencontres de Rignac, Festival de musique baroque

Rignac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Les plus belles rencontres sont toujours inattendues ! La rencontre de 4 musiciens venus répéter un concert dans l’église Saint-Germain de Rignac, le 20 août 2022, marque le début de cette belle aventure que sont Les Rencontres de Rignac . Alliée à la beauté de l’église du village, à son atmosphère intimiste précieuse, à son admirable acoustique, cette réception avait créé pour les musiciens des conditions de travail idéales, qui les avaient profondément touchés et galvanisés. L’idée de prolonger l’expérience en imaginant Les Rencontres de Rignac est née ce jour-là, comme une évidence. À taille humaine, résolument local, le festival aspire à devenir un moteur de convergences entre les différents acteurs locaux du territoire, un festival favorisant une culture du faire-ensemble afin de valoriser les différents métiers partenaires de l’événement.

.

Rignac 46500 Lot Occitanie rencontresderignac46@gmail.com

English :

The most beautiful encounters are always unexpected! The meeting of 4 musicians who had come to rehearse a concert in the church of Saint-Germain in Rignac, on August 20, 2022, marked the beginning of the wonderful adventure that is Les Rencontres de Rignac

L’événement Les Rencontres de Rignac, Festival de musique baroque Rignac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Vallée de la Dordogne