Conférences Débat de Rencontres Citoyennes Rignac

Conférences Débat de Rencontres Citoyennes

Conférences Débat de Rencontres Citoyennes Rignac jeudi 19 février 2026.

Conférences Débat de Rencontres Citoyennes

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19 2026-03-19

A 20h30 à l’espace André Jarlan.
  .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 8:30 pm at the André Jarlan space.

L’événement Conférences Débat de Rencontres Citoyennes Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)