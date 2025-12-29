Un avant-goût du festival de théâtre Belcastel en Scène : “Zoom” à Rignac Rignac

Un avant-goût du festival de théâtre Belcastel en Scène : “Zoom” à Rignac

43 allée des mots Rignac Aveyron

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Avant l’été prochain, Belcastel en Scène proposera un avant-festival exceptionnel à la salle André Jarlan de Rignac le vendredi 29 mai à 20h30.

Vous pourrez y découvrir “Zoom”, le nouveau spectacle produit par Pamela Ravassard et la compagnie Paradoxe(s). Après 65 Miles et Courgette pièce qui a valu à Pamela Ravassard 7 nominations aux Molières et 7 nominations aux Trophées de la comédie musicale 2024 la compagnie poursuit son enquête sensible sur les liens familiaux et les déterminismes sociaux.

“Zoom” est une pièce infiniment lumineuse, portée par le jeu intense et habité de Pamela Ravassard, et déjà largement plébiscitée au Festival d’Avignon 2025. Elle s’impose déjà comme l’un des grands favoris pour une prochaine nomination aux Molières, à découvrir avant sa tournée nationale. .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie

English:

Ahead of the summer season, Belcastel en Scène will be staging an exceptional pre-festival event at Rignac’s Salle André Jarlan on Friday May 29 at 8:30pm.

