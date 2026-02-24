Spectacle de danse Rignac
Spectacle de danse Rignac samedi 27 juin 2026.
Spectacle de danse
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
A 20h45 à la salle des fêtes André Jarlan: spectacle de danse Hélène et les élèves de Récréa Rignac.
52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie
English :
At 8:45pm at the Salle des Fêtes André Jarlan: dance performance by Hélène and Récréa Rignac students.
