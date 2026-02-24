Spectacle de danse Rignac

Spectacle de danse

A 20h45 à la salle des fêtes André Jarlan: spectacle de danse Hélène et les élèves de Récréa Rignac.

At 8:45pm at the Salle des Fêtes André Jarlan: dance performance by Hélène and Récréa Rignac students.

