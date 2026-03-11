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Nuit des pompiers Rignac

Nuit des pompiers Rignac

Nuit des pompiers Rignac lundi 13 juillet 2026.

Ville : 12390 Rignac

Département : Aveyron

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Rignac

Nuit des pompiers

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

A 19h30 à l’espace André Jarlan. Soirée organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers.
Au programme à partir de 19h
• Apéro/concert avec La Cariole
• Restauration sur place: aligot saucisse et crêpes
• Feu d’artifice à 22h30
• Grand bal gratuit animé par DJ Coco 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à l’Espace André Jarlan !    .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie  

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English :

At 7.30pm at the Espace André Jarlan. Evening organized by the firefighters’ association.

L’événement Nuit des pompiers Rignac a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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