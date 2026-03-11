Rignac

Nuit des pompiers

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A 19h30 à l’espace André Jarlan. Soirée organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers.

Au programme à partir de 19h

• Apéro/concert avec La Cariole

• Restauration sur place: aligot saucisse et crêpes

• Feu d’artifice à 22h30

• Grand bal gratuit animé par DJ Coco

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à l’Espace André Jarlan ! .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie

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English :

At 7.30pm at the Espace André Jarlan. Evening organized by the firefighters’ association.

L’événement Nuit des pompiers Rignac a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)