Des Livr’et Vous Rignac

Des Livr’et Vous

43 allée des mots Rignac Aveyron

Début : Mercredi 2026-03-11

fin : 2026-03-11

A 18h30 à la Médiathèque du Pays Rignacois.

Venez partager un moment de convivialité autour de vos livres préférés !

Inscriptions à la Médiathèque 05 65 80 26 02 .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

English :

At 6.30pm at the Médiathèque du Pays Rignacois.

