Des Livr’et Vous Rignac mercredi 11 mars 2026.
43 allée des mots Rignac Aveyron
A 18h30 à la Médiathèque du Pays Rignacois.
Venez partager un moment de convivialité autour de vos livres préférés !
Inscriptions à la Médiathèque 05 65 80 26 02 .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
English :
At 6.30pm at the Médiathèque du Pays Rignacois.
L’événement Des Livr’et Vous Rignac a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)