Fiesta Pitchou, des jeux pour tous !

Rignac Aveyron

Journée festive ouverte à tous!

De 10h à 18h, l’APEL école St Joseph et collège Jeanne d’Arc propose une journée conviviale, inter générationnelle et festive, ouverte à tous.

L’événement se fera dans la salle André Jarlan, les halles et le gymnase.

Animations: jeux en bois, jeux de société, jeux de kermesse, maquillage pour enfant, mini ferme, démonstration de dressage d’animaux, repas sur réservation le midi… et bien d’autres surprises encore! .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie

English :

A festive day open to all!

