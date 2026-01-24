Fiesta Pitchou, des jeux pour tous ! Rignac
Fiesta Pitchou, des jeux pour tous ! Rignac dimanche 14 juin 2026.
Fiesta Pitchou, des jeux pour tous !
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Journée festive ouverte à tous!
De 10h à 18h, l’APEL école St Joseph et collège Jeanne d’Arc propose une journée conviviale, inter générationnelle et festive, ouverte à tous.
L’événement se fera dans la salle André Jarlan, les halles et le gymnase.
Animations: jeux en bois, jeux de société, jeux de kermesse, maquillage pour enfant, mini ferme, démonstration de dressage d’animaux, repas sur réservation le midi… et bien d’autres surprises encore! .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive day open to all!
L’événement Fiesta Pitchou, des jeux pour tous ! Rignac a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)