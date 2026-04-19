Rignac

Grand spectacle de l’Espérance Rignacoise 90 ans pas tout à fait

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A 20h45 à l’espace André Jarlan.

Présenté par l’espérance rignacoise avec la participation de l’école St Joseph, l’école Jacques Perrin, l’ecole de cirque Anim’Anglars, le foyer de vie Marie Gouyen, Choeurs d’Homme Rignacois et Comédiennes Rignacoises. 0 .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie

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English :

8:45pm at Espace André Jarlan.

L’événement Grand spectacle de l’Espérance Rignacoise 90 ans pas tout à fait Rignac a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)