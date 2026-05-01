Rignac

Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A 10h à la médiathèque.

Par l’orchestre des jeun’s de l’espérance rignacoise. .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

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English :

At 10 am at the mediatheque.

L’événement Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma Rignac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)