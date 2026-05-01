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Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma Rignac

Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma Rignac

Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma Rignac samedi 30 mai 2026.

Adresse : 43 allée des mots

Ville : 12390 Rignac

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Rignac

Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

A 10h à la médiathèque.
Par l’orchestre des jeun’s de l’espérance rignacoise.   .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02  mediatheque@pays-rignacois.fr

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English :

At 10 am at the mediatheque.

L’événement Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma Rignac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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