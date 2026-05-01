Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma Rignac
Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma Rignac samedi 30 mai 2026.
Rignac
Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma
43 allée des mots Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A 10h à la médiathèque.
Par l’orchestre des jeun’s de l’espérance rignacoise. .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
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English :
At 10 am at the mediatheque.
L’événement Concert cuivres et percussions la musique fait son cinéma Rignac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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