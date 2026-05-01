Fête des antennes de l’Ouest Aveyron Rignac
Fête des antennes de l’Ouest Aveyron Rignac mercredi 20 mai 2026.
Rignac
Fête des antennes de l’Ouest Aveyron
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Samedi 30 mai, Rignac se transforme en véritable scène musicale !
Elèves et enseignants du Conservatoire issus des antennes de Villefranche-de-Rouergue, Montbazens, Rieupeyroux et Rignac propose au public un programme riche en émotions et en couleurs sonores. Tout au long de la journée, découvrez un parcours musical varié mettant en lumière la large palette des instruments enseignés dans l’ouest Aveyron cuivres, percussions, bois, accordéons, voix, jazz …
Une journée festive pour vibrer ensemble au rythme de la musique !
10h ensemble cuivres à la Médiathèque
14h30 ensemble de percussions au Mille Club
16h30 Classes de flûtes, hautbois, accordéons, saxophones et choeur à l’Espace Jarlan
20h30 Concert jazz et musiques actuelles à l’Espace Jarlan
Entrée libre participation libre .
52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie
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English :
On Saturday, May 30, Rignac is transformed into a veritable music scene!
L’événement Fête des antennes de l’Ouest Aveyron Rignac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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