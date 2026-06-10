Rignac

Festival Rencontres de Rignac soirée du dimanche

Église Saint Germain de Rignac Rignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Chant pour tous ! ou " Circle Song " animé par Sylvain Padra

Chant pour tous ! ou " Circle Song " animé par Sylvain Padra. Découvrez les plaisirs de l’improvisation vocale, des harmonies et des rythmes partagés. Animés par des chanteurs professionnels, qui facilitent votre immersion dans un moment unique pour créer de la beauté ensemble. Une occasion conviviale de " lâcher-prise ". Une expérience libératrice et exaltante !

Suivi d'un concert baroque à l'église

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Église Saint Germain de Rignac Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 67 39 55 06

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English :

Chant pour tous! or " Circle Song " hosted by Sylvain Padra

L’événement Festival Rencontres de Rignac soirée du dimanche Rignac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne