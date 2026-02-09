Fête votive de Mayran Rignac
Fête votive de Mayran Rignac vendredi 14 août 2026.
Fête votive de Mayran
43 allée des mots Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Comme tous les ans, le comité des fêtes de Mayran organise le fête votive du village! Repas, bals et de nombreuses animations sont au programme.
Programme 2026 à venir
Programme 2025:
JEUDI 14 AOÛT
18h Randonnée pédestre, inscription sur place 2€
20h Paëlla géante* du Comité avec apéro concert
23h Bal avec DJ Oelsampler (gratuit)
VENDREDI 15 AOÛT
8h Déjeuner à la Grange des Tilleuls (sucré ou salé tripoux ou manchon de canard)
11h Dépôt de gerbe, suivi du verre de l’amitié
14h Concours de pétanque Tournoi de Rugby à V Animations pour petits
19h Buffet campagnard* avec apéro concert
23h Bal avec Pur malt (gratuit)
Repas
Paëlla 12€ vin, dessert et café compris OU Saucisse/frites 10€ vin, dessert et café compris
Buffet campagnard poulet sauté/frites 18€/adulte et 10€/enfant réservation au 06.80.53.63.49 .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr
English :
Like every year, the festival committee of Mayran organizes the village festival! Meals, dances and many animations are on the program.
L’événement Fête votive de Mayran Rignac a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)