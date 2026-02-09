Fête votive de Mayran

Rignac Aveyron

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

2026-08-14

Comme tous les ans, le comité des fêtes de Mayran organise le fête votive du village! Repas, bals et de nombreuses animations sont au programme.

Programme 2026 à venir

Programme 2025:

JEUDI 14 AOÛT

18h Randonnée pédestre, inscription sur place 2€

20h Paëlla géante* du Comité avec apéro concert

23h Bal avec DJ Oelsampler (gratuit)

VENDREDI 15 AOÛT

8h Déjeuner à la Grange des Tilleuls (sucré ou salé tripoux ou manchon de canard)

11h Dépôt de gerbe, suivi du verre de l’amitié

14h Concours de pétanque Tournoi de Rugby à V Animations pour petits

19h Buffet campagnard* avec apéro concert

23h Bal avec Pur malt (gratuit)

* Repas

Paëlla 12€ vin, dessert et café compris OU Saucisse/frites 10€ vin, dessert et café compris

Buffet campagnard poulet sauté/frites 18€/adulte et 10€/enfant réservation au 06.80.53.63.49 .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

English :

Like every year, the festival committee of Mayran organizes the village festival! Meals, dances and many animations are on the program.

