Randonnées découverte du site Naturel 2000 étangs du Ségala à Anglars-St-Felix Rignac

Rignac

Randonnées découverte du site Naturel 2000 étangs du Ségala à Anglars-St-Felix

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

A 10h à Anglars-St-Felix devant l’école et salle des fêtes: venez découvrir la faune et la flore emblématiques des étangs du Segala lors de deux balades commentées par les animateurs du site Natura 2000.

Les Etangs de Bournazel et d’Anglarès sont des sanctuaires de biodiversité pour les oiseaux, les mammifères et les insectes mais aussi par ses plantes qui se développent sur l’eau et créent des habitats remarquables. Afin de vous faire partager les secrets de ces deux étangs Rural concept (animateur du site Natura 2000) s’associe avec l’office du tourisme du pays Rignacois pour proposer deux sorties commentées à la découverte du patrimoine, de la faune et de flore remarquables du site Natura 2000 des Etangs du Ségala.

Au programme, deux randonnées pédestres commentées par Emmanuel Gilhodes, naturaliste, animateur du site Natura 2000

– Le mercredi 23 juillet 2025 Départ à 10h depuis le Bourg de Bournazel pour une promenade regagnant l’étang de Bournazel Difficulté facile

– Le mercredi 20 août 2025: Départ à 10h depuis le Bourg d’Anglars pour une promenade regagnant l’étang d’Anglarès Difficulté facile

Pour une sortie réussie pensez à prévoir une tenue adéquate, une bonne paire de chaussure, un peu d’eau, une paire de jumelles pour ceux qui en possèdent et surtout de la bonne humeur.

Pour plus de renseignements, contacter Emmanuel Gilhodes au 05.65.73.76.75 ou par mail à l’adresse emmanuel.gilhodes@adasea.net .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 10am in Anglars-St-Felix in front of the school and the village hall: come and discover the emblematic fauna and flora of the Segala ponds during two guided walks by the Natura 2000 site coordinators.

L’événement Randonnées découverte du site Naturel 2000 étangs du Ségala à Anglars-St-Felix Rignac a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)