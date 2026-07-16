Animation Nature Les secrets de l’eau, comprendre, préserver et agir Rignac
vendredi 14 août 2026 · Rignac
Informations pratiques
Rignac
Animation Nature Les secrets de l’eau, comprendre, préserver et agir
43 allée des mots Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
De 9h30 à 12h à la zone humide de Maymac (Rignac).
Partez à la découverte de la zone humide de Maymac lors d’une animation nature accessible à tous !
Au fil d’une balade conviviale, découvrez le cycle de l’eau, le rôle essentiel des zones humides, leur incroyable biodiversité et les gestes du quotidien qui permettent de préserver cette ressource précieuse.
L’animation se poursuivra par un atelier pratique de fabrication d’un produit écologique (dentifrice naturel ou produit ménager), pour repartir avec des idées simples à mettre en œuvre chez soi.
Une sortie alliant découverte, sensibilisation et conseils pratiques, animée par Valentine Guézille (Capucine et Marjolaine), animatrice nature depuis 17 ans.
Durée 2 h
Tout public (familles, adolescents, adultes)
Gratuit
Rendez-vous 15 minutes avant le départ au parking du Parc de la Peyrade.
Places limitées inscription conseillée.
Office de Tourisme du Pays Rignacois
05 65 80 26 04
tourisme@pays-rignacois.fr .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr
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English :
From 9:30 a.m. to 12:00 p.m. at the Maymac Wetland (Rignac).
L’événement Animation Nature Les secrets de l’eau, comprendre, préserver et agir Rignac a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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