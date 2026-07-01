Visite de l’exposition sur le maquis du Guesclin et randonnée, Village de Mirabel, Rignac

Informations pratiques

Visite de l’exposition sur le maquis du Guesclin et randonnée 19 et 20 septembre Village de Mirabel Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La salle de Mirabel sera ouverte au public le samedi et le dimanche de 9h à 18h. Entrée gratuite.

Le dimanche 20 septembre, participez à la randonnée du Maquis du Guesclin.

Départ à 9 h 30 depuis le Conservatoire du châtaignier. Aucune inscription n’est nécessaire. Prévoir un repas tiré du sac. Une halte est prévue vers 12 h 30 à Prévinquières.

Pour les participants qui le souhaitent, un retour en minibus sera possible après le repas depuis Prévinquières, ou depuis le pont de Mirabel vers 15 h 30, à mi-parcours du retour.

Distance : 14,5 km.

Dénivelé : 390 m.

Niveau de difficulté : assez élevé pour les participants effectuant l’intégralité du circuit.

Village de Mirabel Mirabel, 12390 Rignac Rignac 12390 Aveyron Occitanie 05 65 80 26 04 http://www.tourisme-pays-rignacois.com https://www.facebook.com/agnes.otpaysrignacois/ Situé sur la commune de Rignac, le hameau de Mirabel domine la vallée de l’Aveyron, traversé par le célèbre circuit de randonnée GR62B, le sentier ethno-botanique en Ségala « Al travers », et le sentier de la Résistance.

Il reste peu de vestiges de l’ancien château de Mirabel, dont une partie est devenue l’église actuelle : une tour ronde a été transformée en clocher. Selon la tradition, le tombeau des anciens seigneurs aurait été situé sur le rocher. C’est là que se trouvait le château primitif (Xe, XIe siècles). Route interdite sauf pour les riverains. Se garer au Conservatoire du châtaignier à la Croix-Blanche et se rendre à pied (compter 20 minutes de marche à pied).

Salle de Mirabel ouverte samedi et dimanche de 9h à 18h. Gratuit.

© Laëtis / Johan Barrot