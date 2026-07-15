Informations pratiques

Rignac

Journées européennes du patrimoine à un oeil sur le passé

6 place du Foirail-Bas Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

De 10h à 12h et de 15h à 19h à Un Oeil sur le passé.

> Visite libre du musée avec explications spécifiques d’ateliers

> Exposition d’un extrait de 20 Photographie majeures de la collection de l’association Martin Chambi et quelques mineures. C’est grâce à des relations personnelles du musée de Rignac OSP avec les héritiers de Martin Chambi, que cette exposition unique peut être présentée à Rignac lors des journées du patrimoine. Photos interdites. Limité à 20 personnes simultanées.

> Initiation à la photographie argentique. Limité à 3 personnes simultanées. 10 euros par personne pour Tirage ou développement de pellicules. Outils d’inscription: 06 08 96 54 13 .

6 place du Foirail-Bas Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 6 08 96 54 13 oeilsurlepasse.rignac@gmail.com

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English :

From 10am to 12pm and from 3pm to 7pm at Un Oeil sur le passé.

L’événement Journées européennes du patrimoine à un oeil sur le passé Rignac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)