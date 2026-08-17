Bourse aux jouets Place René Pourny Pontarlier
lundi 12 octobre 2026 · Place René Pourny · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Bourse aux jouets
Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-12
Organisée par l’association des familles de Pontarlier.
Bourse aux jouets et livres tricycles, trottinettes, tracteurs porteurs, jouets 1er âge, poupées poussettes, jeux divers….
12 et 13 octobre dépôt adhérents de 13h45 à 20h.
14 octobre vente de 15h à 18h30.
15 octobre vente de 13h30 à 16h. .
Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 35 12 association.familles.pontarlier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon de l’Habitat Pontarlier 11 septembre 2026
- Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier 11 septembre 2026
- Coulée du Mont d’Or Pontarlier 12 septembre 2026
- Exposition de travaux manuels Pontarlier 12 septembre 2026
- Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier 14 septembre 2026