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AGENDA · Pontarlier

Bourse aux jouets Place René Pourny Pontarlier

lundi 12 octobre 2026 · Place René Pourny · Pontarlier

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Place René Pourny
Adresse
Espace Pourny
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Bourse aux jouets

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-12

Organisée par l’association des familles de Pontarlier.
Bourse aux jouets et livres tricycles, trottinettes, tracteurs porteurs, jouets 1er âge, poupées poussettes, jeux divers….
12 et 13 octobre dépôt adhérents de 13h45 à 20h.
14 octobre vente de 15h à 18h30.
15 octobre vente de 13h30 à 16h.   .

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 35 12  association.familles.pontarlier@orange.fr

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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