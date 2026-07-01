AGENDA · Fursac
Bourse aux Livres Salle des fêtes Fursac
vendredi 17 juillet 2026 · Salle des fêtes · Fursac
Informations pratiques
Fursac
Bourse aux Livres
Salle des fêtes 2 place de la Mairie Fursac Creuse
Tarif : 1 – 1 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez faire le plein de livres pour l’été ! .
Salle des fêtes 2 place de la Mairie Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 31 20 bibliotheque.fursac@orange.fr
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English : Bourse aux Livres
L’événement Bourse aux Livres Fursac a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Tourisme
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