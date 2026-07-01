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AGENDA · Fursac

Bourse aux Livres Salle des fêtes Fursac

vendredi 17 juillet 2026 · Salle des fêtes · Fursac

Bourse aux Livres Salle des fêtes Fursac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
2 place de la Mairie
Ville
23290 Fursac
Département
Creuse
Tarif
1 1 2 Tarif de base plein tarif

Fursac

Bourse aux Livres

Salle des fêtes 2 place de la Mairie Fursac Creuse

Tarif : 1 – 1 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Venez faire le plein de livres pour l’été !   .

Salle des fêtes 2 place de la Mairie Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 31 20  bibliotheque.fursac@orange.fr

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English : Bourse aux Livres

L’événement Bourse aux Livres Fursac a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Tourisme

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