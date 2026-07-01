Bourse aux Livres Salle des fêtes Fursac

Informations pratiques

Fursac

Bourse aux Livres

Salle des fêtes 2 place de la Mairie Fursac Creuse

Tarif : 1 – 1 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez faire le plein de livres pour l’été ! .

Salle des fêtes 2 place de la Mairie Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 31 20 bibliotheque.fursac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux Livres

L’événement Bourse aux Livres Fursac a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Tourisme