Rencontre avec des auteur.rices, Salle des fêtes, mairie de Fursac, Fursac

Informations pratiques

Rencontre avec des auteur.rices 2 et 3 octobre Salle des fêtes, mairie de Fursac Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez rencontrer les auteurs/autrices qui présenteront leurs livres sur le thème du Voyage. Cet événement sera partagé entre la salle des fêtes et le Balto qui se trouve juste en face.

Salle des fêtes, mairie de Fursac 2 grande rue 23290 Fursac Fursac 23290 Saint-Pierre-de-Fursac Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555633120 https://www.facebook.com/people/Club-Du-Livre-Fursac-23/61584330455689/ Rampe accès handicapés, places de parking à proximité (parking devant, de l’église, de la poste, après le pont)

Biblis en folie 2026

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