Rencontre avec des auteur.rices, Le Balto, Fursac

Informations pratiques

Rencontre avec des auteur.rices 2 et 3 octobre Le Balto Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Venez découvrir l’exposition réalisée par les habitants de Fursac et alentours sur le thème du voyage. Cet événement sera partagé entre la salle des fêtes et le Balto qui se trouve juste en face.

Le Balto 11 grande rue 23290 Fursac Fursac 23290 Saint-Pierre-de-Fursac Creuse Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/p/Le-Balto-100077784297375/ Dans ce bar chaleureux, venez découvrir l’exposition sur le thème du voyage. Les œuvres ont été créés par les fursacois et fursacoises.

Biblis en folie 2026

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