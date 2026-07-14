Théâtre Le Casting de ma Vie Fursac
samedi 19 septembre 2026 · Fursac
Informations pratiques
Fursac
Théâtre Le Casting de ma Vie
Salle des Fêtes Fursac Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pièce interprétée par la troupe limougeaude Aux Bonheurs des Planches .
Comment devenir une star quand on n’est pas grande… pas jeune !
Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Frank un producteur cynique et véreux.
Elle vient passer le casting de sa vie !
Tout les oppose, et Frank compte bien se débarrasser rapidement de cette candidate envahissante. Un huis clos
à l’humour mordant, d’aventures en quiproquos et aux rebondissements surprenants.
Elle va lui gâcher sa soirée… Pas la vôtre !
Sur réservation avant le 19 Septembre.
Tarif 12 €uros. .
Salle des Fêtes Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 70 67
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English : Théâtre Le Casting de ma Vie
L’événement Théâtre Le Casting de ma Vie Fursac a été mis à jour le 2026-07-14 par Creuse Tourisme
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