Informations pratiques

Fursac

Théâtre Le Casting de ma Vie

Salle des Fêtes Fursac Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pièce interprétée par la troupe limougeaude Aux Bonheurs des Planches .

Comment devenir une star quand on n’est pas grande… pas jeune !

Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Frank un producteur cynique et véreux.

Elle vient passer le casting de sa vie !

Tout les oppose, et Frank compte bien se débarrasser rapidement de cette candidate envahissante. Un huis clos

à l’humour mordant, d’aventures en quiproquos et aux rebondissements surprenants.

Elle va lui gâcher sa soirée… Pas la vôtre !

Sur réservation avant le 19 Septembre.

Tarif 12 €uros. .

Salle des Fêtes Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 70 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le Casting de ma Vie

L’événement Théâtre Le Casting de ma Vie Fursac a été mis à jour le 2026-07-14 par Creuse Tourisme