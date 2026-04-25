Bazoches-sur-le-Betz

Bourse aux plantes

3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Vente et échanges de plantation.

.

3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 52 45 35 amisdubetz45210@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plantation sales and exchanges.

L’événement Bourse aux plantes Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-04-25 par OT 3CBO