Bourse aux plantes Bazoches-sur-le-Betz
Bourse aux plantes Bazoches-sur-le-Betz dimanche 10 mai 2026.
Bazoches-sur-le-Betz
Bourse aux plantes
3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Vente et échanges de plantation.
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3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 52 45 35 amisdubetz45210@orange.fr
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English :
Plantation sales and exchanges.
L’événement Bourse aux plantes Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-04-25 par OT 3CBO