BOURSE AUX VELOS & ATELIER REPAIR, La Recyclerie, Bussy-Saint-Georges

BOURSE AUX VELOS & ATELIER REPAIR Samedi 2 mai, 14h00 La Recyclerie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Le coup d’envoi de « Mai à vélo » à Bussy-Saint-Georges coincidera avec la grande Bourse aux vélos proposée par la Recyclerie. L’objectif : permettre au plus grand nombre de s’équiper facilement et à moindre coût. En effet, si vous envisagiez de vous remettre en selle à l’occasion des beaux jours, mais vous ne disposez pas de vélo ? Pas de panique, la Recyclerie et ses bénévoles se chargent de vous équiper !

Un atelier Repair Vélo animé par les bénévoles sera aussi disponible. Réglages, petites réparations, conseils d’entretien : chacun pourra repartir avec un vélo prêt à rouler.

Cet événement introduira ce mois dédié aux mobilités actives et à la découverte à vélo du territoire.

Rendez-vous Samedi 2 mai entre 14h et 17h au local de la Recyclerie à Bussy-Saint-Georges (10 Rocade de la Croix Saint Georges).

La Recyclerie 10 rocade de la Croix Saint Georges 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « larecycleriedebussy@gmail.com »}]

Vous envisagez de vous remettre en selle à l’occasion du mois à vélo, mais vous ne disposez pas de vélo ? pas de panique la Recyclerie et ses bénévoles se chargent de vous équiper !