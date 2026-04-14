VILLAGE « MAI A VELO », Parc du Génitoy, Bussy-Saint-Georges

VILLAGE « MAI A VELO » Mercredi 27 mai, 15h00 Parc du Génitoy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:00:00+02:00

La Ville organise un grand Village « Mai à vélo » au parc du Génitoy 15h à 19h, habitants, familles et cyclistes de tous niveaux pourront profiter d’un large panel d’animations proposées par les partenaires du territoire.

Au programme :

• Atelier d’auto réparation vélo animé par la CAMG et l’association Germinal

• Initiations au vélo et à la trottinette avec l’entreprise DOTT

• Ballade en Rosalies

• Rando vélo pour les enfants des centres de loisirs

• Démonstrations au Skate Park avec Holy Skate

• Démonstration BMX

• Rando urbaine

• Stand EpaMarne

• Présence de la Mairie Mobile, échanges avec les habitants et informations sur les aménagements cyclables

• Stands de l’Office du tourisme et des partenaires mobilité

Ce village s’inscrit dans une volonté de « Favoriser la pratique du vélo pour tous les âges », « Sensibiliser à la sécurité et au partage de l’espace public » et de « Faire découvrir le patrimoine local accessible à vélo ». Un temps fort du mois, pensé pour rassembler, encourager la mobilité active et célébrer toutes les formes de déplacement doux.

Parc du Génitoy Bd des genets 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « developpement.durable@bussy-saint-georges.fr »}]

Le mercredi 27 mai, Bussy-Saint-Georges organise son Village « Mai à vélo » au parc du Génitoy, de 15h à 19h. Une proposition festive et familiale pour célébrer les mobilités douces.