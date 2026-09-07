Bourse aux Vélos UNIGE x PRO VELO, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Bourse aux Vélos UNIGE x PRO VELO Mercredi 9 septembre, 10h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00

Que faire de votre ancien vélo qui prend la poussière à la cave ? Vendez-le à la prochaine bourse aux vélos.

Vous avez envie d’un air de liberté ? Venez dénicher le deux-roues de vos rêves.

Prochaine édition : 9 SEPTEMBRE 2026

Esplanade d’Uni Mail

⏰Horaires:

10h-11h30 – dépôt du vélo (déjà enregistré en ligne)

12h-14h – achat (12h pour les étudiants/membres PVGE, puis ouverture au public à partir de 12h30)

14h-15h – retrait des bénéfices de la vente ou des vélos invendus (sur place)

10h-15h – Petites réparations gratuites (pièces payantes) et vente de cadenas par Unicycle.

12h-14h – Accompagenement à l’achat, conseils et cours de vélo par Genevavelo.

⚠️ Si vous souhaitez vendre un vélo, veuillez vous inscrire en ligne au plus tard la veille de l’événement via le lien suivant : https://www.pro-velo-geneve.ch/bourses_enregistrement_ligne_lavance

NB: l’organisation, prélève 10% sur chaque vente de vélo appartenant à un.e membre de PRO VELO Genève ou de l’UNIGE et 20% pour les non membres.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/bourse_aux_velos_unige_automne »}] [{« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/bourses_enregistrement_ligne_lavance »}]

Donnez une seconde vie à votre vélo, ou trouvez votre nouvelle pépite !

PRO VELO Genève