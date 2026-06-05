Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux vêtements automne hiver CAP Paray-le-Monial

Bourse aux vêtements automne hiver CAP Paray-le-Monial vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : CAP

Adresse : 9 Rue Pierre Lathuilière

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Paray-le-Monial

Bourse aux vêtements automne hiver

CAP 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Bourse au vêtements organisé par l’association des Familles du Cantons   .

CAP 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 97 35 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux vêtements automne hiver

L’événement Bourse aux vêtements automne hiver Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)