Bourse aux vêtements automne hiver CAP Paray-le-Monial
Bourse aux vêtements automne hiver CAP Paray-le-Monial vendredi 18 septembre 2026.
Paray-le-Monial
Bourse aux vêtements automne hiver
CAP 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Bourse au vêtements organisé par l’association des Familles du Cantons .
CAP 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 97 35 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux vêtements automne hiver
L’événement Bourse aux vêtements automne hiver Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- Livres au cloître Cloître de la Basilique Paray-le-Monial 13 juin 2026
- Exposition Traversées de Carole Boubli Maison de la Mosaïque Contemporaine Paray-le-Monial 13 juin 2026
- Grand chapitre des Francs-Cacous Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial 13 juin 2026
- Paray Tribute Festival La Varenne Paray-le-Monial 13 juin 2026
- Concert Fête du CLEA Paray-le-Monial 19 juin 2026