Bourse aux vêtements automne hiver CAP Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Bourse aux vêtements automne hiver

CAP 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Bourse au vêtements organisé par l’association des Familles du Cantons .

CAP 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 97 35 52

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English : Bourse aux vêtements automne hiver

L’événement Bourse aux vêtements automne hiver Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-05 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I