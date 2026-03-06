Bourse aux vêtements de printemps Neuvillette-en-Charnie
samedi 28 mars 2026
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
2026-03-28
Bourse aux vêtements & articles de puériculture de printemps à Neuvillette-en -Charnie
dépôt samedi 21 mars (9h30-19h)
– vente samedi 28 (10h-18h) et dimanche 29 mars (10h30-12h)
– reprise invendus mardi 31 mars (17h-18h) .
Neuvillette-en-Charnie 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 16 37 68
