Bourse aux vêtements de printemps

Neuvillette-en-Charnie Sarthe

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Bourse aux vêtements & articles de puériculture de printemps à Neuvillette-en -Charnie

dépôt samedi 21 mars (9h30-19h)

– vente samedi 28 (10h-18h) et dimanche 29 mars (10h30-12h)

– reprise invendus mardi 31 mars (17h-18h) .

Neuvillette-en-Charnie 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 16 37 68

